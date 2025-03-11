Real Madrid'de Arda Güler depremi: Ayrılık kararı kapıda

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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, son dönemde sınırlı süre alırken, transferine dair iddialar da giderek artıyor.

La Liga devine katıldığı ilk sezonda sakatlıklarla boğuşan Güler, sezonun sonlarına doğru forma şansı yakalamış ve çıktığı 13 maçta 6 gol kaydetmişti.

Bu sezona daha fazla süre alma umuduyla başlayan Güler'in hesabı Carlo Ancelotti ile uyuşmadı.

İtalyan çalıştırıcı, bu sezon 29 maçta Arda Güler'e görev verirken bu müsabakaların 10'unda genç futbolcuyu ilk 11'de tercih etti.

"YENİ ADRESİ ALMANYA OLACAK"

Oyuna sonradan dahil olduğu 19 maçta kısa süreler bulan 20 yaşındaki futbolcu için Almanya'dan dikkat çeken bir haber geldi.

Fussball News'in haberine göre; Arda Güler ve menajeri, ayrılık seçeneğini ciddi olarak değerlendirmeye aldı.

Haberin devamında Güler'in yeni adresinin Almanya olacağı öne sürüldü.

"WIRTZ YERİNE KADROYA KATILACAK"

Milli yıldız için Leverkusen ve Frankfurt'un devreye girdiği iddia edilirken, Leverkusen'in Wirtz'in ayrılığı sonrası Arda Güler'i kadroya katmak istediği belirtildi.

KİRALIK DEĞİL BONSERVİSLE

Leverkusen'in kiralık hamlesinden ziyade sadece bonservisle transferi gündemine aldığı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 29 resmi maça çıkan Arda Güler, 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.