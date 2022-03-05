Real Madrid'de Erling Haaland kararsızlığı

Borussia Dortmund'dan bu yaz ayrılması beklenen Erling Haaland'ı kadrosuna katmak isteyen Real Madrid, Norveçli oyuncunun transferinde kararsızlık yaşıyor.

La Liga'da liderliğini sürdüren Real Madrid, yaz transfer döneminin en gözde isimlerinden Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya hazırlanırkenErling Haaland'ın transferinde kararsızlık yaşıyor.

Marca'da yer alan haberde, Paris Saint Germain'in tüm kontrat yenileme tekliflerini reddeden Kylian Mbappe'nin büyük sürpriz olmaması halinde Real Madrid'e transfer olacağı belirtildi.

Başkent ekibinin listesindeki diğer isim Erling Haaland'la ilgiliyse yönetimin maliyeti sebebiyle kararsız olduğu ifade edildi.

KADRODAKİ EKSİKLER DÜŞÜNDÜRÜYOR

Haberde, Real Madrid'in Erling Haaland için yarıştığı takımlardan Manchester City ve Barcelona'nın ekonomik olarak daha güçlü olduğuna dikkat çekilirken Madrid yönetiminin transfer döneminde kadrodaki eksikleri de gidermek istediği ifade edildi.

Her iki oyuncuya da ödenecek astronomik maaşlar ve bonuslarla birlikte Real Madrid'in büyük bir mali yükün altına gireceği belirtildi. Madrid yönetiminin ise Haaland yerine orta sahaya ve savunmaya takviye yapmayı ve takımın eksiklerini gidermeyi planladığı kaydedildi. Ayrıca Mbappe ve Haaland transferlerinin aynı dönemde yapılması halinde ekonomik nedenlerden dolayı takıma başka ekleme yapılamayacağı ifade edildi.

Erling Haaland bu sezon ne yaptı?Sakatlığı sebebiyle 16 Şubat'tan bu yana sahalardan uzak kalan Erling Haaland, bu sezon Dortmund formasıyla süre aldığı 20 maçta 23 gol ve 6 asist kaydetti.