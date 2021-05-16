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- Real Madrid'de Zidane devri kapanıyor
Real Madrid'de Zidane devri kapanıyor
- Haber Merkezi
- 16.05.2021 - 17:33
İlk teknik direktörlük deneyimi Real Madrid'de yaşayan ve bu süreçte 11 kupa kazanan Zinedine Zidane sezon sonu Eflatun-Beyazlılardan ayrılacak.
Fransız çalıştırıcı, pazar günü Sevilla ile oynanan ve 2-2 biten maçın ardından kararını oyuncularına açıkladı.
2015-16’DA İLK KEZ GELMİŞTİ
Zidane Real Madrid'de teknik adam olarak ikinci dönemini geçiyor. İlk döneminde 2015-16 sezonunun devre arasında Rafa Benitez'in yerine takımın başına getirilmişti.
48 yaşındaki çalıştıcı, üst üste 3 sezon Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 Dünya Kulüpler Kupası, 2 İspanya Kupası kazandı. 2017-18'de Eflatun-Beyazlılardan ayrılan Zidane, yarım sezon sonra yeniden takımı devraldı. Fransız çalıştıcı ikinci döneminde 1 lig şampiyonluğu yaşadı.
Sezona transfer yapmadan başlayan Real Madrid, 78 puanla lider Atletico Madrid'in 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.