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    Real Madrid'de Zidane devri kapanıyor

    Real Madrid'de teknik direktör olarak ikinci dönemini geçiren Zinedine Zidane sezon sonu kulüpten ayrılacak.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2021 - 17:33
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    Real Madrid'de Zidane devri kapanıyor

    İlk teknik direktörlük deneyimi Real Madrid'de yaşayan ve bu süreçte 11 kupa kazanan Zinedine Zidane sezon sonu Eflatun-Beyazlılardan ayrılacak.

    Fransız çalıştırıcı, pazar günü Sevilla ile oynanan ve 2-2 biten maçın ardından kararını oyuncularına açıkladı.

    2015-16’DA İLK KEZ GELMİŞTİ

    Zidane Real Madrid'de teknik adam olarak ikinci dönemini geçiyor. İlk döneminde 2015-16 sezonunun devre arasında Rafa Benitez'in yerine takımın başına getirilmişti.

    48 yaşındaki çalıştıcı, üst üste 3 sezon Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 Dünya Kulüpler Kupası, 2 İspanya Kupası kazandı. 2017-18'de Eflatun-Beyazlılardan ayrılan Zidane, yarım sezon sonra yeniden takımı devraldı. Fransız çalıştıcı ikinci döneminde 1 lig şampiyonluğu yaşadı.

    Sezona transfer yapmadan başlayan Real Madrid, 78 puanla lider Atletico Madrid'in 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

    Real Madrid de Zidane devri kapanıyor #1

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