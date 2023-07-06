Real Madrid'den Arda Güler paylaşımları LaLiga ekibi Real Madrid, Arda Güler transfer sonrasında sosyal medya hesabından birçok paylaşım yaptı

İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Real Madrid, Fenerbahçeli milli futbolcu Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Real Madrid ve Fenerbahçe'nin transfer konusunda anlaşmaya vardığı ve Arda Güler'in 6 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Arda Güler'in 20 milyon euro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon euro bonus bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu duyurdu.

Real Madrid, Arda'yı paylaştı

Yaşanan bu gelişmeler üzerine ise İspanyol devi Real Madrid sosyal medya hesapları üzerinden 18 yaşındaki yeni transferiyle ilgili birçok paylaşımda bulundu.

Madrid ekibinin son paylaşımlarının hepsinde milli futbolcunun yer alması sosyal medyada çok konuşuldu.