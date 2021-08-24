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    Real Madrid'den Federico Valverde'ye yeni sözleşme

    Real Madrid, Federico Valverde'nin sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 16:03
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 16:17
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    Real Madrid'den Federico Valverde'ye yeni sözleşme

    Real Madrid Kulübü, Federico Valverde'nin sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 23 yaşındaki Uruguaylı orta saha futbolcusu Valverde'nin sözleşmesinin 6 sezon uzatıldığı bildirildi.

    75 MAÇ 5 GOL

    Valverde, 2018-2019 sezonundan bu yana Real Madrid'de forma giyerken, eflatun beyazlı formayla şimdiye kadar çıktığı 75 maçta 5 gol attı.

    Real Madrid den Federico Valverde ye yeni sözleşme #1

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