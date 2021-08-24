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- Real Madrid'den Federico Valverde'ye yeni sözleşme
Real Madrid'den Federico Valverde'ye yeni sözleşme
Real Madrid, Federico Valverde'nin sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 16:03
- Güncelleme : 24.08.2021 - 16:17
Real Madrid Kulübü, Federico Valverde'nin sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 23 yaşındaki Uruguaylı orta saha futbolcusu Valverde'nin sözleşmesinin 6 sezon uzatıldığı bildirildi.
75 MAÇ 5 GOL
Valverde, 2018-2019 sezonundan bu yana Real Madrid'de forma giyerken, eflatun beyazlı formayla şimdiye kadar çıktığı 75 maçta 5 gol attı.