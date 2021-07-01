Real Madrid'in hedefinde Çağlar Söyüncü var

Sergio Ramos ile yollarını ayıran Real Madrid'de Çağlar Söyüncü adı öne çıkmaya başladı. İspanyollar, İngiliz ekibiyle ilk teması kursa da henüz ilerleme kaydedilemedi.

Efsane futbolcusu Sergio Ramos ile yollarını ayıran Real Madrid, yeni stoper arayışlarını sürdürüyor.

Uzun yıllar takıma hizmet edecek kaliteli bir savunmacı arayan eflatun-beyazlılar Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'yü listesine aldı.

MALDINI 'YENİ RAMOS' DEMİŞTİ

Milan'ın efsane ismi Paulo Maldini Real Madrid analizi yaptığı sırada, "Bence o (Çağlar) harika bir stoper, her şeye sahip: temposu var, topu iyi çıkarıyor, pozisyonu iyi... Bence Leicester onun için çok küçük bir kulüp. Daha ileriye gitmek için Real Madrid'in seçeneklerinden biri olmalı" yorumunda bulunmuştu.

EURO 2020'DE KÖTÜYDÜ

EURO 2020'de A Milli Takım'ın başarısızlığı dünyada da yankı bulurken, Avrupa basınında Çağlar Söyüncü'yü "Kötünün iyisi" olarak tanımladılar.

Geçtiğimiz sezon Leicester City'yle harika bir sezon geçiren milli stoper 32 maçta 1 golle takımına katkı sağlarken savunma anlamında ise herkesi kendisine hayran bıraktı.

Real Madrid'in Ramos'un gitmesinin ardından Çağlar için teklifte bulunduğu ancak İngilizler tarafından kabul görmediği de gelen haberler arasında.