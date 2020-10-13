Dolar
7.8993
0.1331%
Euro
9.3183
-0.1585%
Altın
1920.96
-0.1003%
Borsa
1178.19
-0.0135%
G. Altın
488.255
0.1349%
Bitcoin
91148.56
0.1634%
EXEN Coin
12.57
-2.07%
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    Real Madrid'in ilk hedefi Mbappe değil Erling Haaland

    Golcü arayışlarını sürdüren Real Madrid'in, devre arasında ya da önümüzdeki sezon Erling Haaland'ı transfer etmek istediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2020 - 13:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Real Madrid'in ilk hedefi Mbappe değil Erling Haaland

    Ekonomik nedenlerden ötürü transfer yapmadan lige başlayan Real Madrid'de yönetim, önümüzdeki sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.

    Marca'nın verdiği habere göre '9 numara' için operasyon yapmak isteyen Madrid ekibi, bu bağlamda Erling Haaland için adımlarını hızlandırdı.

    ÖNCE HAALAND SONRA MBAPPE

    Haberde, PSG forması giyen Kylian Mbappe'nin de Real Madrid'in doğal hedefleri arasında olduğu ancak Haaland'ın önce Benzema ile partner olup, ardından da onun yerini alması planlandığı yazıldı.

    Haaland'ı transfer listesinin başına koyan Real Madrid'in, Mbappe'yi de zorlamaya devam edeceği ancak bu transferden önce Vinicius, Rodrygo ve hatta Hazard gibi oyuncuların gelişimini de kontrol etmek istedikleri ifade edildi.

    Real Madrid in ilk hedefi Mbappe değil Erling Haaland #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir