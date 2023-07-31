Real Madrid'in Mbappe planı: 230 milyon euro Real Madrid, 12 Ağustos'ta başlayacak La Liga'dan önce Kylian Mbappe transferini tamamlamak istiyor.

Real Madrid, Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe transferini lig başlamadan bitirmek istiyor.

ESPN'de yer alan habere göre, İspanyol devinin, yıldız futbolcunun transferini La Liga'nın başlayacağı 12 Ağustos'tan önce tamamlamak istediği vurgulandı.

İspanyol devinin, Mbappe için 230 milyon euroluk sınır bir teklif belirlediği ve bunu PSG'ye bildirdiği hatırlatıldı.

İstatistikleri göz dolduruyor

Fransız ekibiyle gelecek sezon bitecek sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmak isteyen 24 yaşındaki futbolcu, takımının hazırlık kampı kadrosuna alınmamıştı.

Kylian Mbappe, kariyeri boyunca çıktığı 324 resmi maçta 244 gol 116 asist kaydetti.