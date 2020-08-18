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    Real Sociedad, David Silva'yı transfer etti

    Lazio'ya transfer olacağı söylenen David Silva, ani bir kararla İspanyol ekibi Real Sociedad'a imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2020 - 16:05
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    Real Sociedad, David Silva'yı transfer etti

    Manchester City ile yollarını ayıran David Silva, 10 yıl sonra La Liga'ya geri döndü.

    İMZA 2 YILLIK

    Real Sociedad kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İspanyol futbolcu ile 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

    4 PREMİER LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

    Manchester City'nin 2010'da Valencia'dan transfer ettiği Silva, İngiliz ekibinde 436 maçta 77 gol atarken, 4 Premier Lig ve 2 Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.

    Real Sociedad, David Silva yı transfer etti #1

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