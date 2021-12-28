Euro
13.4029
2.46%
Dolar
11.8306
2.43%
Altın
689.0720
2.20%
Borsa
1,870.40
-1.41%
Bitcoin
586.137
-0.57%
BTXN Coin
36.47
-0.65%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Real Sociedad, PSG'den Rafinha'yı kiraladı

    Real Sociedad, PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Rafinha'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 16:05
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 16:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Real Sociedad, PSG'den Rafinha'yı kiraladı

    İspanya ekibi Real Sociedad, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından Brezilyalı futbolcu Rafinha'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

    Real Sociedad Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Rafinha'nın sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

    PSG’DE 39 MAÇA ÇIKTI

    Barcelona altyapısında yetişen Rafinha, Celta Vigo ve Inter'de kiralık olarak forma giymişti. Rafinha, geçen yıl transfer olduğu PSG'de 39 maça çıkmıştı.

    Real Sociedad, PSG den Rafinha yı kiraladı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir