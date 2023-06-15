Real Sociedad, Sörloth'tan vazgeçmiyor Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Real Sociedad, kiralık sözleşmesi biten Alexander Sörloth ile gelecek sezona devam etmek istiyor.

La Liga'da sezonu 4. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi vizesini alan Real Sociedad'ta forvet krizi büyüyor.

Real Sociedad'ın her bölgede oyuncusu bulunmasına rağmen forvet hattında bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Takımın Şampiyonlar Ligi vizesi almasında çok büyük paylardan birine sahip olan Alexander Sörloth'un kiralık sözleşmesinin bitmesi de İspanyol ekibini zora sokmuş durumda.

Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans göstermek isteyen ve ligde de ilk 4'ü korumak isteyen Real Sociedad santrfor transferinde önceliği Norveçli golcüye vermiş durumda. Alexander Sörloth'un hem ligi bilmesi hem de takımın dinamikleri hakkında bilgi sahibi olması yıldız santrforu bir numaralı hedef haline getiriyor.

10-15 milyon euro

Real Sociedad takımla vedalaşırken büyük üzüntü duyan ve kalmak istediğini söyleyen Sörloth'un kalıcı transferi için teklif yapmaya hazırlanıyor. RB Leipzig gelecek planları arasında yer almayan Norveçli oyuncu için 10-15 milyon euro arasında gelecek bir teklifi kabul etmeye yakın olduğu söylendi.

Real Sociedad formasıyla 47 resmi maçta görev alan Alexander Sörloth 16 gol atarken 4'te asist katkısında bulundu.