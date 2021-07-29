Real Sociedad'dan Willian Jose sözleri

Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer gündemindeki Willian Jose için açıklama geldi.

Real Sociedad Başkanı Jokin Aperribay, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer gündemindeki Brezilyalı golcü Willian Jose için açıklama yaptı.

"HALA BİZİM SÖZLEŞMELİ OYUNCUMUZ"

Oyuncunun ayrılma yolunda olduğunu belirten Aperribay, "Birkaç kulüple görüşme halindeyiz, nasıl bir ilerleme kaydettiğimize bakacağız. Eğer istediğimiz gibi giderse, takımdan ayrılacak ancak endişeye gerek yok, hala bizim sözleşmeli oyuncumuz." dedi.

Real Sociedad, 29 yaşındaki Willian Jose'yi 2016'da Uruguay ekibi Maldona'dan 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. La Liga'da daha önce Las Palmas ve Real Zaragoza'da top koşturan Brezilyalı futbolcu geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak İngiliz ekibi Wolverhampton'un formasına giymişti. Premier Lig'de 17 maça çıkan tecrübeli forvet sezonu 1 gol, 1 asistle kapattı.

Real Sociedad'da toplam 170 maça çıkan Willian Jose 62 gol, 15 asistlik performans sergiledi.