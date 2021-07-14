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    Recep Niyaz, Gaziantep FK'da

    Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Recep Niyaz'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2021 - 16:19
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    Recep Niyaz, Gaziantep FK'da

    Gaziantep FK, son olarak Denizlispor forması giyen 25 yaşındaki Recep Niyaz'ı 2+1 yıllığına renklerine bağladı

    RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

    İşte yapılan resmi açıklama;

    "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Denizlispor forması giyen başarılı futbolcu Recep Niyaz ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

    Yeni transferimiz Recep Niyaz, Başkan Yardımcımız Ahmet Fikret Kileci ve Genel Sekreterimiz Erhan Özmen'in de katıldığı törenle resmi sözleşmeye imza attı. Recep Niyaz'a bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz."

    Recep Niyaz, Gaziantep FK da #1

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