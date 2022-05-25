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    Reims, Burak Yılmaz'ı istiyor

    Sezonu orta sıralarda bitiren Reims, Lille'den ayrılan Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için çalışmalara hazırlanıyor. Ayrıca Milli oyuncunun da kariyerine Fransa'da devam etmek istediği belirtiliyor.
    • 25.05.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 10:50
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    Reims, Burak Yılmaz'ı istiyor

    Fransa Lig 1 ekiplerinden sezonu 55 puanla 10. sırada bitiren Lille, gelecek sezon kadro çalışmalarına ayrılık ile başladı.

    Fransız ekibi, ligin son maçı olan Rennes mücadelesi sonrası Milli futbolcumuz Burak Yılmaz ile yollarını ayırdı.

    Fransa dışına çıkmak istemiyor

    Adı Süper Lig takımları ile anılan Burak Yılmaz Fransa'da kalmaya karar verdi.

    Fransız gazeteci Fabrice Hankins'in haberine göre; Burak Yılmaz Fransa dışına çıkmayı düşünmüyor.

    Habere göre 36 yaşındaki golcüye ülke dışından da takımların ilgisi var ancak Burak Yılmaz Ligue 1'de kalmaya karar verdi.

    Reims, Burak Yılmaz ı istiyor #1

    Reims talip oldu

    Bu sezonu 12. sırada bitiren Ligue 1 ekiplerinden Reims, milli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayabileceği belirtildi.

    2 kupa kazandı

    Burak Yılmaz, yollarını ayırdığı ekipte 2 yıl forma terletti. Milli futbolcumuz, oynadığı süre boyunca Ligue 1 ve Fransa Süper Kupası kazanandı.

    12 kez skora katkı sağladı

    Bu sezon takımı ile 40 mücadelede forma giyen deneyimli oyuncu; 7 gol, 5 asistlik performans ile sezonu tamamladı.

    Reims, Burak Yılmaz ı istiyor #2


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