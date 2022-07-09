Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
375.280
-0.49%
BTXN Coin
7.34
12.57%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    Rennes cephesinden Kim Min-Jae açıklaması

    Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Kim Min-Jae'nin taliplerinden biri olan Rennes'de teknik direktör Bruno Genesio deneyimli savunmacının transferinde aşama kaydettiklerini söyledi.
    • 09.07.2022 - 09:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rennes cephesinden Kim Min-Jae açıklaması

    Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae konusunda Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan çarpıcı bir açıklama geldi.

    Genesio, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Kim’i almaya çok yakın olduklarını ifade ederek, “Bu transferin bizim açımızdan olumlu yönde ilerlediğini biliyorum ama imza atılmadığı sürece temkinli konuşmakta fayda var.” dedi.

    Kim’den övgüyle bahseden Genesio, “Büyük hedefleri olan, hırslı ve uluslararası yeteneğe sahip bir oyuncu. Tam aradığımız gibi” diye konuştu.

    Rennes cephesinden Kim Min-Jae açıklaması #1

    "Serbest kalma bedeli peşin ödenecek"

    Fransız basını, geçen hafta Rennes’in, oyuncunun serbest kalma bedeli olan 18 milyon euroyu ödemeyi kabul ettiğini, ancak Fenerbahçe paranın tamamını peşin istediği için anlaşma sağlanamadığını yazmıştı.

    İtalyan devi Napoli’nin de ilgilendiği 25 yaşındaki Kim Min-Jae, Ağustos 2021’de 3 milyon euroya transfer edilmişti.

    Rennes cephesinden Kim Min-Jae açıklaması #2


    İlginizi Çekebilir

    'Tabipler Birliği kapatılmalıdır'
    Gündem

    'Tabipler Birliği kapatılmalıdır'

    TikTok fenomeni Ece Ronay anne oldu! Sarışın oğlu...
    Medya

    TikTok fenomeni Ece Ronay anne oldu! Sarışın oğlu...

    Geleceğin Metaverse projelerine erkenden yatırım yapın
    Metabot

    Geleceğin Metaverse projelerine erkenden yatırım yapın

    Görüş Bildir