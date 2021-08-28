Euro
9.8557
-0.26%
Dolar
8.3434
-0.53%
Altın
487.77
0.96%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
408.820
2.66%
EXEN Coin
26.56
-2.63%
32ºC
İstanbul
Güneşli 32 C

    Rennes, Doğan Alemdar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

    Rennes, Doğan Alemdar ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2021 - 12:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rennes, Doğan Alemdar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

    Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Rennes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Rennes kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Kayserispor'un kalecisi Doğan Alemdar, Rennes ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada ifadelerine yer verilen kulübün Yöneticisi Florian Maurice, Doğan Alemdar'ın kulüp için geleceğin profili olduğunu belirtti.

    Rennes, Doğan Alemdar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı #1

    “DOĞAN YENİ BİR ÇIĞIR AÇMAYA DEVAM ETMEK İSTİYOR”

    Genç kalecinin kalitesini takdir ettiğini vurgulayan Maurice, "(Doğan Alemdar) Yapması gerekenleri yapmalı ve kulüpte kendini iyi hissetmesi için çalışmalı. Genç oyuncu, sabırlı olmamız gerekiyor. Alemdar, daha yüksek seviyedeki bir kulüpte yeni bir çığır açmaya devam etmek istiyor." yorumunu yaptı.

    18 yaşında genç file bekçisi geçen sezon 28'i Süper Lig olmak üzere toplam 29 maçta kaleyi korurken 35 gole engel olamadı.

    Bu karşılaşmalarda 2 bin 610 dakika süre alan Alemdar, 10 maçta da kalesini gole kapattı.

    Rennes, Doğan Alemdar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir