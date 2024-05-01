Rennes, İrfan Can Kahveci için devrede Ligue 1 ekibi Rennes'in Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin transferi için sarı-lacivertlilere 20 milyon euro ödemeye hazır olduğu ileri sürüldü.

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Süper Lig'in son olarak ezeli rakibi Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

Bu sonuçla puanını 89'a çıkaran ve lider Galatasaray'ı takibi sürdüren sarı-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci gelişmesi yaşanıyor.

Milli oyuncuya Sevilla ve Newcastle United'ın ardından bu kez de Fransa'dan bir talip çıktı.

Rennes, 20 milyon euro ödemeye hazır

Sport.fr'de yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, yıldız futbolcuyu transfer listesine ekledi.

Haberde Fransız kulübünün İrfan Can'a ilgisinin yüksek olduğu belirtilen haberde, oyuncunun bonservisi için 20 milyon euro ödemeye hazır oldukları da aktarıldı.

Bu sezon 18 gol kaydetti

Bu sezon Süper Lig'de 30 maçta 12 gol, 7 asistlik performans sergileyen İrfan Can, Avrupa Konferans Ligi'nde de 6 kez gol sevinci yaşadı.

Başarılı orta saha, bu sezon sarı-lacivertli forma altında 18. golüne ulaştı.

Rennes'e harika bir gol atmıştı

Öte yandan Fenerbahçe'nin Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi maçında İrfan Can Kahveci'nin uzak mesafeden kaydettiği gol, 2022-2023 sezonunda grup aşamalarının en iyi golü seçildi.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)