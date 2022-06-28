Rennes, Kim Min Jae'yi istiyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice, Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'yi istediklerini açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice, Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'ye olan ilgileri hakkında açıklamalarda bulundu.

L'Equipe'e konuşan Maurice, West Ham United'a transfer olan Nayef Aguerd'in yerine bir stoper aradıklarını söyleyerek; "Bugünlerde transfer piyasası çok hareketli değil ancak elimden geldiğince Rennes için en rekabetçi kadroyu kurmaya çalışıyorum.





"Bu transfer hiç kolay değil"

Nayef Aguerd gibi bir oyuncunun benzerini bulmak kolay olmuyor. Fenerbahçeli Kim Min Jae, benim çok beğendiğim ve oyunun mesafesini kısaltma özelliği olan bir stoper. Ancak bu transfer hiç kolay değil." ifadelerini kullandı.

Rennes'in stoper listesinde Kaan Ayhan ve Jason Denayer'in de olduğu ifade edilirken Denayer'in istediği yüksek maaş sebebiyle bu transferin çıkmaza girdiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, 20 milyon euro fiyat biçilen Kim Min-Jae ile Benfica ve Brighton'ın da ilgilendiği yazıldı.