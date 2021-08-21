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    Rennes Serdar Aziz'i istiyor

    Rennes Serdar Aziz'i istiyor

    Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar’a imza attıran Rennes, şimdi de Serdar Aziz’i gözüne kestirdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 11:13
    • Güncelleme : 21.08.2021 - 11:14
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    Ozan Tufan’ı Watford’a kiralayan Fenerbahçe’de bir futbolcu daha yuvadan uçabilir. Kayserispor’un 19 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar’ı renklerine bağlayan Rennes, şimdi de Serdar için girişimlere başladı.

    30 yaşındaki stoper, rekabette Szalai, Tisserand ve Novak’ın arkasında kalmıştı. Son olarak Min-jae Kim de transfer edilince Serdar’ın ilk 11 şansı iyice azaldı.

    Rennes Serdar Aziz i istiyor #1

    FENERBAHÇE GÖNDERMEYE SICAK BAKIYOR

    FFP nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu nedenle Serdar’ı göndermeye sıcak bakıyor. Yıldız futbolcunun da kariyerinin sonuna yaklaşırken Avrupa tercübesi yaşamak istediği öne sürüldü.

    Fanatik’in haberine göre; Rennes’ın kısa sürede sarı-lacivertlilere resmi teklif yaparak girişimlere başlaması bekleniyor. Serdar, 2019’un ocak ayında Galatasaray ’dan transfer olmuştu.

    Rennes Serdar Aziz i istiyor #2

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