Rennes, Uğurcan Çakır'ın peşinde

Son olarak Sörloth'u Leipzig'e satan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a da teklif geldi. Fransız ekibi Rennes'in bordo-mavililere önerdiği rakam 17 milyon euro.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran ve Sörloth, Sosa ve Novak gibi üç önemli ismi kaybeden Trabzonspor, yeni sezona iyi başlayamadı.

İlk iki maçta 1 puan toplayan bordo-mavililerde oyunculara teklif gelmeye devam ediyor.

Son olarak Norveçli golcü Sörloth'u Leipzig'e satan Karadeniz ekibinde yetenekli kaleci Uğurcan Çakır'a talip çıktı.

TEKLİF 17 MİLYON EURO

Edouard Mendy'yi Chelsea'ye satmaya hazırlanan Fransa'nın Rennes takımının, Senegalli kalecinin yerine Uğurcan'ı transfer etmek istediği ve Trabzonspor'a 17 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

Daha önce yaptığı açıklamalarda milli kaleciyi 25 milyon euronun altına satmayı düşünmediğini söyleyen Başkan Ağaoğlu'nun, bir anda tüm kadroyu bozmamak adına 24 yaşındaki file bekçisini bu sezon takımda tutması bekleniyor.