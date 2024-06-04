Rey Manaj'a Napoli talip oldu Lazio, Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj ile ilgileniyor.

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Rey Manaj, Sivasspor formasıyla bir sezonda en çok gol atan oyuncu olarak tarihe geçerken, kariyerinde buna benzer bir başarıyı hiç yakalayamamıştı.

Bu sezon Sivasspor formasıyla attığı 22 gol, 27 yaşında ona Sylvinho yönetimindeki Arnavutluk'un EURO 2024'teki en büyük tehdidi olma fırsatını verdi.

Grup aşamasında İtalya, Hırvatistan ve İspanya'ya rakip olacaklar. 36 maçta 22 gol atarak Sivasspor formasıyla bir sezonda en çok gol atan oyuncu olan Manaj, birkaç kez de kaptanlık yaptı.

Bu gollerin 18'i Süper Lig'de atıldı ve bu performans, onu Mauro Icardi (25) ve Edin Dzeko'nun (18) ardından ligin en golcü üçüncü oyuncusu yaptı.

Lazio istiyor

Adı transferde birçok takımla geçen Manaj'a en ciddi talibin Lazio olduğu belirtiliyor. Türkiye'den de teklifler alan oyuncuya Arabistan'dan da 10 milyon euroluk bir öneri gelmişti.

Sivasspor yönetimi, tekliflere dair değerlendirmeler yaparken acele etmiyor.

Yıldız oyuncunun EURO 2024'teki performansı da piyasasına doğrudan etki yapabilir.

Bu nedenle beklemede olan Yiğidolar en iyi seçeneği bulmak istiyor.