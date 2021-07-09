Ribery Marsilya'ya geri dönüyor

Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da forma giyen ve 30 Haziran itibariyle kulübüyle sözleşmesi sona eren Frank Ribey'nin Marsilya'ya geri döneceği iddia edildi.

Son olarak İtalyan ekibi Fiorentina'da forma giyen ve sözleşmesi Haziran ayında sona eren Frank Ribery'nin yeni takımı belli oluyor.

Fransız basınında yer alan habere göre, 38 yaşındaki futbolcunun kariyerine Fransız ekibi Marsilya'da devam edebilir.

Mavi beyazlıların Ribery'ye 1 yıllık sözleşme teklifi sunacağı iddia edildi.

GALATASARAY’DAN MARSİLYA’YA GİTMİŞTİ

Galatasaray 'da oynadıktan sonra Marsilya'ya giden Frank Ribery, Fransız ekibinde 2005-2007 yılları arasında forma giymişti.