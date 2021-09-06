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    Ribery, Salernitana ile anlaştı

    Bonservisi elinde olan Franck Ribery, Serie A'ya yeni yükselen Salernitana ile anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 14:03
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 14:06
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    Ribery, Salernitana ile anlaştı

    Franck Ribery, İtalya Serie A'nın yeni ekiplerinden Salernitana ile anlaştı.

    L'Equipe'in haberine göre yıldız futbolcu, gün için sağlık kontrollerinden geçerek bir yıllık sözleşmeye imza atacak.

    Ribery'nin yıllık 1,5 milyon euro maaş alması bekleniyor.

    30 MAÇTA 2 GOL 6 ASİST

    38 yaşındaki yıldız, geçen sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 30 maçta 2 gol ve 6 asist üretti.

    Salernitana, 2 haftası geride kalan ligde henüz puanla tanışamadı.

    İtalyan basını, daha önce Fatih Karagümrük'ün Ribery ile ilgilendiğini yazmıştı.

    Ribery, Salernitana ile anlaştı #1

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