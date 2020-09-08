Ricardo Quaresma Vitoria Guimaraes'te

Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes ile anlaştı.

Türkiye'de uzun yıllar Beşiktaş forması giyen ve geçtiğimiz sezonun başında Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma'nın yeni takımı belli oldu.

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Portekiz ekiplerinde Vitoria Guimaraes, ismi son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile anılan 36 yaşındaki Portekizli yıldızı transfer ettiğini açıkladı.

Vitoria Kulübünden yapılan açıklamada, Quaresma ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.