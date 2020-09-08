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    Ricardo Quaresma Vitoria Guimaraes'te

    Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 10:53
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    Ricardo Quaresma Vitoria Guimaraes'te

    Türkiye'de uzun yıllar Beşiktaş forması giyen ve geçtiğimiz sezonun başında Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma'nın yeni takımı belli oldu.

    ALTAY DA İSTEMİŞTİ

    Portekiz ekiplerinde Vitoria Guimaraes, ismi son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile anılan 36 yaşındaki Portekizli yıldızı transfer ettiğini açıkladı.

    Vitoria Kulübünden yapılan açıklamada, Quaresma ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

    Ricardo Quaresma Vitoria Guimaraes te #1

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