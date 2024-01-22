Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş'a dönüş sinyali Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ricardo Quaresma, futbolu Beşiktaş'ta bırakmanın kendisi için bir seçenek olduğundan bahsetti.

ensonhaber.com

Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, 40 yaşında sahalara geri dönüp futbolu aktif olarak bırakmak istediğini açıkladı.

Son maçına 15 Mayıs 2022'de Vitoria Guimaraes formasıyla çıkan Ricardo Quaresma, futbola henüz nokta koymadığını ve Beşiktaş ile futbola veda etmek istediğini açıkladı.

"Beşiktaş bir olasılık"

Record'a konuşan 40 yaşındaki Portekizli, "Kariyerimi sahada bitirmek istediğimi her zaman söyledim. Bakalım neler olacak. Kariyerim henüz bitmedi." dedi.

Quaresma, "Beşiktaş bir olasılık, benim kulübüm, sevdiğim bir kulüp. Bunu birkaç kez söyledim. Ailem de orada mutluydu. Bakalım..." dedi.

Bazı Beşiktaşlı taraftarlar Portekizli futbolcunun dönmesini istese de büyük çoğunluk, 40 yaşında ve 2 yıldır futbol oynamayan bir oyuncunun takıma yararlı olmayacağı görüşünü savunuyor.

Beşiktaş performansı

2010-2012 ve 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta oynayan Quaresma, siyah-beyazlı formayla 227 maça çıktı ve 38 gol atıp 77 asist yap