Ricardo Rodriguez, Milan'a geri döndü

PSV'nin Milan'dan kiraladığı sol bek Ricardo Rodriguez, satın alma opsiyonunun kullanılmaması nedeniyle İtalya'ya döndü.

Bir dönem adı Fenerbahçe ile de anılan sol bek oyuncusu Ricardo Rodriguez, Milan’dan PSV Eindhoven’e kiralık olarak gitmişti.

Sol bek oyuncusu, Hollanda kulübünün 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrası İtalya’ya dönüş yaptı.

Ocak transfer döneminde kiralanan oyuncu, Hollanda Ligi’nde 6 maçta forma giydi. Rodriguez, sezonun ilk yarısında da Milan forması ile Serie A'da 5 maçta oynamıştı.

27 yaşındaki İsviçreli oyuncu, bu sezon çıktığı maçlarda takımlarına gol veya asist katkısı yapamadı.