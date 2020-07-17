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Ricardo Rodriguez, Milan'a geri döndü
PSV'nin Milan'dan kiraladığı sol bek Ricardo Rodriguez, satın alma opsiyonunun kullanılmaması nedeniyle İtalya'ya döndü.
- Haber Merkezi
- 17.07.2020 - 13:31
Bir dönem adı Fenerbahçe ile de anılan sol bek oyuncusu Ricardo Rodriguez, Milan’dan PSV Eindhoven’e kiralık olarak gitmişti.
Sol bek oyuncusu, Hollanda kulübünün 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrası İtalya’ya dönüş yaptı.
Ocak transfer döneminde kiralanan oyuncu, Hollanda Ligi’nde 6 maçta forma giydi. Rodriguez, sezonun ilk yarısında da Milan forması ile Serie A'da 5 maçta oynamıştı.
27 yaşındaki İsviçreli oyuncu, bu sezon çıktığı maçlarda takımlarına gol veya asist katkısı yapamadı.