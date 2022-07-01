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    Richarlison resmen Tottenham'da

    İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Everton'dan Richarlison ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • 01.07.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 13:13
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    Richarlison resmen Tottenham'da

    Premier Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Tottenham, bir tranferi daha duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Richarlison ile 2027'ye kadar geçerli olacak sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Brezilyalı oyuncunun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmezken İngiliz basınında yer alan haberlerde transferin 60 milyon sterlin karşılığında tamamlandığı kaydedildi.

    10 milyon sterlini bonus

    Bu tutarın 10 milyon sterlinlik bölümünün bonuslar olduğu ifade edildi.

    Kuzey Londra ekibi daha önce Yves Bissouma, Ivan Perisic ve Fraser Froster transferlerini açıklamıştı.

    Premier Lig kariyeri

    Fluminense'den 2017 yılında Watford'a transfer olan Richarlison, 2 sezon sonra bir diğer Premier Lig ekibi Everton'a katıldı.

    Premier Lig'de 172 maçta forma giyen Richarlison 48 gol kaydetti.

    Geçtiğimiz sezon Everton'da 30 maçta süre alan Richarlison, 10 gol ve 5 asist istatistiklerini yakaladı.

    Richarlison resmen Tottenham da #1


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