Rıdvan Dilmen, İrfan Can transferindeki son durumu anlattı

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 6 milyon euro artı bir oyuncu teklif ettiğini ancak Başakşehir'in, 10 milyon euro artı Emre Kılınç'ı istediğini söyledi.

Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürüyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine İrfan Can transferi için Başakşehir ile pazarlık masasına oturan sarı-kırmızılılar, 4.5 milyon euroluk teklifi 6 milyon euro artı 1 oyuncuya kadar çıkardı.

Konu hakkında NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, aldığı istihbaratı paylaştı.

"SON TEKLİF 6 MİLYON EURO ARTI BİR OYUNCU"

Galatasaray'ın transfer etmek istediği İrfan Can Kahveci'nin çok karakterli bir oyuncu olduğunu söyleyen Dilmen, "Oyuncu Galatasaray'a gitmek isteyebilir, buna saygı duymak gerekir. Son duyduğuma göre Galatasaray'ın son teklifi 6 milyon euro artı bir oyuncu. Oyuncu biliyorum Emre Kılınç değil, ayıp olmasın diye söylemiyorum. Başakşehir'in de ne istediğini biliyorum, 10 milyon euro artı Emre Kılınç." dedi.