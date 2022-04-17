Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'le ilgili, "Mesut Özil'i 15-20 günde bir görüyorum. Los Angeles FC kulübü istiyor. Yazılı mesaj olarak da okumuştum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, evinde İzmir ekibi Göztepe'yi ağırladı. Sarı-lacivertliler, Serdar Aziz ve Arda Güler'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz haftalarda Mesut Özil ve Ozan Tufan, yönetimin kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.

Mesut Özil ile ilgili olarak Rıdvan Dilmen'den çarpıcı açıklamalar geldi.

Rıdvan Dilmen: Mesut'u Los Angeles istiyor İZLE



"Mesut ile Ozan’ı kalmasını isterim"

Mesut Özil ile yakınlığıyla tanınan Rıdvan Dilmen, "Mesut Özil ve Ozan Tufan, takımdan ayrı saatlerde çalışıyor. Mesut Özil'in kontratında takımla çalışma zorunluluğu var. Fenerbahçeli olduğu için ayrı çalışıyor. Bu krizi bildiğim kadarıyla Enner Valencia ile de yaşadılar. Onunla ilgili sorunu aştılar. Umarım kulüp, Mesut ve Ozan için de en hayırlı kararı verir. İkisinin de kalmasını isterim." dedi.

"Mesut Özil kuvvetli olduğu zaman formayı vermez”

Arda Güler'in Mesut Özil ile kıyaslanmasıyla ilgili açıklama yapan Rıdvan Dilmen, "Mesut Özil kuvvetli olduğu zaman formayı vermez. Arda Güler de olacak, belki de Mesut Özil'i de geçecek. Arda Güler'de Sergen Yalçın'ı görüyorum. Arda, Mesut'tan daha golcü." ifadelerini kullandı.

"Los Angeles FC istiyor"

Son olarak Mesut Özil ile ilgili transfer teklifini de açıklayan Rıdvan Dilmen, "Mesut Özil'i 15-20 günde bir görüyorum. Los Angeles FC kulübü istiyor. Yazılı mesaj olarak da okumuştum. İki yıl daha kontratı var, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Ne olacağını zaman gösterecek." açıklamasını yaptı.