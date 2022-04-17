Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
593.488
-0.32%
BTXN Coin
31.24
-1.04%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    Rıdvan Dilmen: Mesut'u Los Angeles istiyor

    Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'le ilgili, "Mesut Özil'i 15-20 günde bir görüyorum. Los Angeles FC kulübü istiyor. Yazılı mesaj olarak da okumuştum." ifadelerini kullandı.
    • 17.04.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 10:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rıdvan Dilmen: Mesut'u Los Angeles istiyor

    Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, evinde İzmir ekibi Göztepe'yi ağırladı. Sarı-lacivertliler, Serdar Aziz ve Arda Güler'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

    Fenerbahçe'de geçtiğimiz haftalarda Mesut Özil ve Ozan Tufan, yönetimin kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.

    Mesut Özil ile ilgili olarak Rıdvan Dilmen'den çarpıcı açıklamalar geldi.

    Rıdvan Dilmen: Mesut'u Los Angeles istiyor İZLE

    Rıdvan Dilmen: Mesut u Los Angeles istiyor #1

    "Mesut ile Ozan’ı kalmasını isterim"

    Mesut Özil ile yakınlığıyla tanınan Rıdvan Dilmen, "Mesut Özil ve Ozan Tufan, takımdan ayrı saatlerde çalışıyor. Mesut Özil'in kontratında takımla çalışma zorunluluğu var. Fenerbahçeli olduğu için ayrı çalışıyor. Bu krizi bildiğim kadarıyla Enner Valencia ile de yaşadılar. Onunla ilgili sorunu aştılar. Umarım kulüp, Mesut ve Ozan için de en hayırlı kararı verir. İkisinin de kalmasını isterim." dedi.

    Rıdvan Dilmen: Mesut u Los Angeles istiyor #2

    "Mesut Özil kuvvetli olduğu zaman formayı vermez”

    Arda Güler'in Mesut Özil ile kıyaslanmasıyla ilgili açıklama yapan Rıdvan Dilmen, "Mesut Özil kuvvetli olduğu zaman formayı vermez. Arda Güler de olacak, belki de Mesut Özil'i de geçecek. Arda Güler'de Sergen Yalçın'ı görüyorum. Arda, Mesut'tan daha golcü." ifadelerini kullandı.

    Rıdvan Dilmen: Mesut u Los Angeles istiyor #3

    "Los Angeles FC istiyor"

    Son olarak Mesut Özil ile ilgili transfer teklifini de açıklayan Rıdvan Dilmen, "Mesut Özil'i 15-20 günde bir görüyorum. Los Angeles FC kulübü istiyor. Yazılı mesaj olarak da okumuştum. İki yıl daha kontratı var, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Ne olacağını zaman gösterecek." açıklamasını yaptı.


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Elektrikli araç satışları patlama yaşadı
    Ekonomi

    Elektrikli araç satışları patlama yaşadı

    Mehmet Ali Birand kimdir
    Biyografi

    Mehmet Ali Birand kimdir

    Görüş Bildir