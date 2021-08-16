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    Rıdvan Dilmen: Ozan Tufan Watford'la görüşüyor

    Rıdvan Dilmen: Ozan Tufan Watford'la görüşüyor

    Yorumcu Rıdvan Dilmen, Ozan Tufan'ın Watford ile transfer görüşmesinde olduğunu iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 11:12
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    Fenerbahçe'de performansı yine tartışma konusu olan Ozan Tufan'ın, sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı yönündeki haberler iyiden iyiye ısınırken, canlı yayında flaş bir açıklama geldi.

    Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen sarı-lacivertli takımın efsane oyuncusu Rıdvan Dilmen, Ozan Tufan'ın İngiltere Premier Lig'e gitmek için transfer görüşmelerinde bulunduğunu açıkladı.

    Rıdvan Dilmen: Ozan Tufan Watford la görüşüyor #1

    “OZAN, WATFORD’LA GÖRÜŞÜYORMUŞ”

    Rıdvan Dilmen "Ozan Tufan'ın, Watford'u istediğini biliyorum. Konuştuğumda öyle bir bilgi aldım. Watford'la görüşüyormuş." diyerek kısa bir süre içerisinde ayrılık ihtimalinin gerçekleşebileceğini söyledi.

    Rıdvan Dilmen: Ozan Tufan Watford la görüşüyor #2

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