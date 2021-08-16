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- Rıdvan Dilmen: Ozan Tufan Watford'la görüşüyor
Rıdvan Dilmen: Ozan Tufan Watford'la görüşüyor
Yorumcu Rıdvan Dilmen, Ozan Tufan'ın Watford ile transfer görüşmesinde olduğunu iddia etti.
- Haber Merkezi
- 16.08.2021 - 10:14
- Güncelleme : 16.08.2021 - 11:12
Fenerbahçe'de performansı yine tartışma konusu olan Ozan Tufan'ın, sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı yönündeki haberler iyiden iyiye ısınırken, canlı yayında flaş bir açıklama geldi.
Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen sarı-lacivertli takımın efsane oyuncusu Rıdvan Dilmen, Ozan Tufan'ın İngiltere Premier Lig'e gitmek için transfer görüşmelerinde bulunduğunu açıkladı.
“OZAN, WATFORD’LA GÖRÜŞÜYORMUŞ”
Rıdvan Dilmen "Ozan Tufan'ın, Watford'u istediğini biliyorum. Konuştuğumda öyle bir bilgi aldım. Watford'la görüşüyormuş." diyerek kısa bir süre içerisinde ayrılık ihtimalinin gerçekleşebileceğini söyledi.