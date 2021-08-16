Haberler

Transfer dosyası Haberleri

Rıdvan Dilmen: Ozan Tufan Watford'la görüşüyor

Rıdvan Dilmen: Ozan Tufan Watford'la görüşüyor

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Ozan Tufan'ın Watford ile transfer görüşmesinde olduğunu iddia etti.