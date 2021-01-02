Rıdvan, Ersin ve Güven Avrupa takımlarının radarında

Rıdvan, Ersin ve Güven Avrupa takımlarının radarında

Beşiktaş'ın altyapıdan çıkardığı Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu ile genç yaşta kadrosuna kattığı Güven Yalçın'a teklif yağıyor.

Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Beşiktaş'ta genç futbolcular, ortaya koyduğu futbolla Avrupa takımlarının da dikkatini çekmeyi başardı

NTV Spor'un haberine göre; Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru formayı kapan ve gösterdiği performansla Avrupa takımlarının dikkatini çeken Rıdvan Yılmaz'ı Bundesliga'nın Stuttgart takımı istiyor.

ALMANLAR DEVRE ARASINDA TEKLİF SUNACAK

19 yaşındaki sol beki yakından takip eden Almanların, devre arasında siyah-beyazlıların kapısını çalacağı öğrenildi. Yönetim ise sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığı genç oyuncuyu ilerleyen yıllarda satmayı planlıyor.

ERSİN'İ LYON İSTİYOR

Karius'un takımdan ayrılmasının ardından kaleyi devralan 2001 doğumlu Ersin Destanoğlu'nu ise Fransa’nın Lyon takımı takip ediyor.

Genç eldivenin ayrıca, İngiltere’den birkaç kulübün transfer listesinde yer aldığı öğrenildi.

GÜVEN, BORDEAUX'UN LİSTESİNDE

Kartal'ın 2018 yılında Bayer Leverkusen'in altyapısından transfer ettiği Güven Yalçın'a ise Fransa’nın Bordeaux takımı talip oldu.

Fransızların yanı sıra iki Alman kulübünün de siyah beyazlılar ile temasa geçtiği belirtildi.

21 yaşındaki forvet için sezon başında Bordeaux’nun teklifinin geri çeviren yönetim kurulu, milli futbolcuyu devre arasında da takımda tutmak istiyor.