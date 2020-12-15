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- Rıdvan Yılmaz 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Rıdvan Yılmaz 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki sol bekin siyah-beyazlılar ile yaptığı yeni anlaşma 2025’te sona erecek.
- DHA
- 15.12.2020 - 13:39
Beşiktaş’ta bu sezon gösterdiği performans ile ilk 11’e adını yazdıran Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
5 YILLIK ZAMLI SÖZLEŞME
19 yaşındaki futbolcunun yükselen formu sonrası harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Rıdvan’ın 2023’te bitecek kontratını 2025’e uzattı.
Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı ve futbol şube sorumlusu olan Emre Kocadağ’ın yürüttüğü görüşme sonrası imzalar atıldı. Yapılan anlaşmaya göre Rıdvan Yılmaz’ın yıllık ücretinde de artışa gidildi.
Beşiktaş altyapısından yetişen ve son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, siyah beyazlı formayı 14 kez giydi.