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    Rıdvan Yılmaz 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

    Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki sol bekin siyah-beyazlılar ile yaptığı yeni anlaşma 2025’te sona erecek.
    • DHA
    • 15.12.2020 - 13:39
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    Rıdvan Yılmaz 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

    Beşiktaş’ta bu sezon gösterdiği performans ile ilk 11’e adını yazdıran Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

    5 YILLIK ZAMLI SÖZLEŞME

    19 yaşındaki futbolcunun yükselen formu sonrası harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Rıdvan’ın 2023’te bitecek kontratını 2025’e uzattı.

    Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı ve futbol şube sorumlusu olan Emre Kocadağ’ın yürüttüğü görüşme sonrası imzalar atıldı. Yapılan anlaşmaya göre Rıdvan Yılmaz’ın yıllık ücretinde de artışa gidildi.

    Beşiktaş altyapısından yetişen ve son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, siyah beyazlı formayı 14 kez giydi.

    Rıdvan Yılmaz 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı #1

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