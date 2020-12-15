Rıdvan Yılmaz 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki sol bekin siyah-beyazlılar ile yaptığı yeni anlaşma 2025’te sona erecek.

Beşiktaş’ta bu sezon gösterdiği performans ile ilk 11’e adını yazdıran Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

5 YILLIK ZAMLI SÖZLEŞME

19 yaşındaki futbolcunun yükselen formu sonrası harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Rıdvan’ın 2023’te bitecek kontratını 2025’e uzattı.

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı ve futbol şube sorumlusu olan Emre Kocadağ’ın yürüttüğü görüşme sonrası imzalar atıldı. Yapılan anlaşmaya göre Rıdvan Yılmaz’ın yıllık ücretinde de artışa gidildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, siyah beyazlı formayı 14 kez giydi.