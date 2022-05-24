Rıdvan Yılmaz'a Eintracht Frankfurt talip oldu

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'a Torino'nun ardından son Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt da talip oldu. Siyah-beyazlılar, Rıdvan için en az 10 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta bu sezon işler istenildiği gibi gitmese de bazı oyuncuların performansı yüzleri güldürdü.

Onlardan biri de genç sol bek Rıdvan Yılmaz... Genç oyuncuyu İtalya ekiplerinden Torino istiyordu. Rıdvan'a şimdi ise yeni bir talip çıktı.

Alman basını, Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz'ın transferinde Eintracht Frankfurt'un avantajlı olduğunu yazdı.

Sport 1'de, Frankfurt'un transfer çalışmalarına yer verilirken, Aurelio Buta ve Hrvoje Buto ile birlikte Rıdvan Yılmaz'ın da listede yer aldığı belirtildi. Haberde, Beşiktaş ile Rıdvan Yılmaz için yapılan görüşmelerin olumlu yönde gittiği ifade edildi.

“Frankfurt transferde avantajlı”

Rıdvan Yılmaz ile İtalya'dan Torino'nun da ilgilendiği ancak Eintracht Frankfurt'un gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmasının Alman ekibine transfer için avantaj sağladığı aktarıldı.

Genç sol bekin Beşiktaş'ta artık 11'in düzenli oyuncusu olduğu hatırlatılırken, Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım kadrosunda yer verildiği de kaydedildi.

“10 milyon euro istiyoruz”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda, Rıdvan Yılmaz için 10 milyon euro istediklerini söylemişti.

Siyah-beyazlıların başkanı açıklamasında, "Evet doğru, Rıdvan için resmi teklif geldi ama satmayı düşünmüyoruz. Bu yüzden bir bonservis belirlemedik. Ama 10 milyon euroyu bulması lazım teklifin. Bu sezon 10 milyon euroyu getiren olursa Rıdvan'ı Avrupa'ya gönderirim. Mühim olan Rıdvan'ı satmak kadar, yerine yeni birini koyabilmektir." ifadelerini kullanmıştı.