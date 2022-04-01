Petrol
104.66
-0.05%
Euro
16.25
0.01%
Dolar
14.69
0.12%
Altın
913.58
-0.02%
Borsa
2246
0.55%
Bitcoin
667.520
-3.30%
BTXN Coin
36.86
0.32%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C
    Rıdvan Yılmaz'a Stuttgart kancası

    Rıdvan Yılmaz'a Stuttgart kancası

    2 yıl önce de Rıdvan için girişimde bulunan Stuttgart, Kartal’a 7.5 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Beşiktaş yönetimi ise 10 milyon euroda ısrarlı.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 12:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş'ta sezonun bitimiyle birlikte yuvadan uçması beklenen Rıdvan Yılmaz'a bir kulüp daha talip oldu. Alman kulübü Stuttgart'ın, 20 yaşındaki genç sol bek için siyah-beyazlı yönetime 7.5 milyon euro civarında bir teklif sunduğu öğrenildi.

    Tekliflerin artmasıyla birlikte eli güçlenen Beşiktaş yönetimi, 2023 Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Rıdvan Yılmaz için 10 milyon euro talep etti.

    Rıdvan Yılmaz a Stuttgart kancası #1

    FRANSIZLAR DA İSTİYOR

    İki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecekleri öğrenildi. Rıdvan'a Fransa Ligi'nden birçok takımın özellikle Lyon'un ilgisi çok fazla.

    Rıdvan'dan maksimum gelir elde etmek isteyen Beşiktaş yönetimi de hiçbir kulübe kesin bir cevap vermiş değil. Ancak özellikle nisan ayında Rıdvan'ın durumunun daha belirgin bir hale gelmesi hatta gideceği kulübün netleşmesi bekleniyor.

    CİDDİ TEKLİFLER VAR

    Başkan Ahmet Nur Çebi de geçtiğimiz haftalarda Rıdvan Yılmaz ve kaleci Ersin Destanoğlu'na ciddi tekliflerin olduğunu açıklamıştı.

    Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük katkısı olan Rıdvan, bu sezon 27 resmi maçta görev yaptı. Bu maçların 21'ine 11'de başladı.

    Rıdvan Yılmaz a Stuttgart kancası #2


    İlginizi Çekebilir

    Şekeri bırakmak için 5 neden
    Sağlık

    Şekeri bırakmak için 5 neden

    Araç sahiplerine uyarı: OGS için son 1 gün
    Otomobil

    Araç sahiplerine uyarı: OGS için son 1 gün

    Bitcoin'den para kazanın
    Mtm

    Bitcoin'den para kazanın

    Görüş Bildir