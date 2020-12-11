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    Rıdvan Yılmaz'a Stuttgart'ın ilgisi sürüyor

    Rıdvan Yılmaz'a Stuttgart'ın ilgisi sürüyor

    Beşiktaş'ta son haftaların yükselen ismi Rıdvan Yılmaz, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın ilgisini çekmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar ise genç futbolcuya yeni sözleşme önerdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 10:38
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 10:51
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    Bu sezonki performansıyla hem taraftarları hem de Sergen Yalçın'ı memnun eden genç sol bek Rıdvan Yılmaz'ın formu herkesi sevindiriyor.

    MAAŞINA ZAM YAPILACAK

    Beşiktaş yönetimi, 19 yaşındaki futbolcuyu 5 yıllık sözleşme ve 150 bin lira olan yıllık ücretini de yükselterek ödüllendirecek.

    Rıdvan Yılmaz a Stuttgart ın ilgisi sürüyor #1

    STUTTGART İZLİYOR

    Öte yandan Rıdvan'ın bu performansı, Bundesliga ekibi Stuttgart'ın da dikkatini çekti. Alman ekibinin, 19 yaşındaki Rıdvan'ın maçlarını özel olarak analiz ettirdiği ve scoutların gözetiminde olduğu belirtildi.

    Büyük umutlar beslenen genç sol bek için henüz transfer konularını düşünmeyen Beşiktaş'ın, sözleşme uzatma konusuna odaklandığı öğrenildi.

    Son haftalarda N'Sakala'dan formayı kapan Rıdvan, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 5 maçta oynadığı 467 dakikada iyi bir oyun sergiledi.

    Rıdvan Yılmaz a Stuttgart ın ilgisi sürüyor #2

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