Rio Ave, Demir Ege Tıknaz'ın opsiyonunu kullanmadı

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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu topladığı 62 puanla 4. sırada noktalayan Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için kadro planlaması sürüyor.

Beşiktaş altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

GERİ DÖNDÜ

Sports Digitale'nin haberine göre; siyah-beyazlı takımın Rio Ave'ye kiraladığı Demir Ege Tıknaz için Portekiz ekibi yeterli teklifi bulamadı ve opsiyonu kullanmadı.

Bununla birlikte genç yıldız, Beşiktaş'a geri döndü.

SATIN ALMA OPSİYONU 5 MİLYON EURO

Rio Ave kulübü, A Milli Takım kampında bulunan Demir Ege'yi sezon başında 5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı.

KAMPA KATILACAK

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in oyuncuyu çok beğendiği ve yeni sezonda da kullanmak istediği öğrenildi.

PORTEKİZ KARNESİ

2024-2025 sezonunu Rio Ave'de geçiren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, çıktığı 33 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.