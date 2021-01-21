River Plate, Falcao'dan maaşını indirmesini istiyor

River Plate, eski futbolcusu Radamel Falcao'yu yeniden transfer etmek için harekete geçti. Ancak Arjantin ekibi, oyuncudan indirim bekliyor.

Amerika ve Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmeyen Radamel Falcao'ya bir talip daha çıktı.

Arjantin merkezli Ole Gazetesi'nin haberine göre; Kolombiyalı futbolcuyu eski takımı River Plate istiyor.

Falcao'nun, River Plate'e transfer olması için mali anlamda fedakarlıkta bulunması gerektiğinin altı çizilen haberde şu ifadeler kullanıldı; "River, Pratto'yu Feyenoord'a gönderdi ve şu anda bir forvet arayışı içerisinde. Falcao, River için açık opsiyon ancak bu transfer sürecinde Kolombiyalı futbolcunun bazı ekonomik fedakarlıklar yapması gerekiyor."





RIVER PLATE'İN ÜÇ ŞARTI VAR

Arjantinlilerin, Falcao'yu kadrosuna katabilmesi üç şartı var:

1- Galatasaray'da bonuslarla beraber yıllık 5 milyon euroya kazanan Falcao, maaş seviyesini 2.5 milyon euroya kadar indirmek zorunda.

2- Galatasaray ile sözleşmesi devam eden Falcao için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek.

3- Sağlık raporunun ardından sözleşme görüşmelerine geçilecek ve Falcao'nun sözleşme süresi 1.5+1 yıllık olacak.