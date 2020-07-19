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    Rıza Çalımbay: Üçü de 3 büyüklere gitti

    Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Fatih Aksoy'un yeni sezonda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyeceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2020 - 10:32
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    Rıza Çalımbay: Üçü de 3 büyüklere gitti

    Rıza Çalımbay Azerbaycan televizyonunda yayına katıldı.

    CBC Sport’taki ‘Türkiye’den futbol’ programına telefonla bağlanan deneyimli teknik adam soruları yanıtladı, merak edilenleri anlattı.

    Çalımbay’ın konuşmaları şöyle:

    "3 BÜYÜKLERE GİTTİLER"

    “Oyuncularımız başarılı oldukları zaman iyi takımlara, büyük takımlara gitmeleri gayet normal. Ben seviniyorum öyle şeyler olduğu zaman, çok da memnun oluyorum. Emre Kılınç, Mert Hakan ve Fatih gidiyor. Bu futbolcular Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’a gidiyorlar. Biz mutlu oluyoruz, inşallah orada da çok başarılı olurlar."

    Rıza Çalımbay: Üçü de 3 büyüklere gitti #1

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