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    Rıza Çalımbay'dan 1 yıllık sözleşme

    Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, takımı ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Çalımbay, yarın 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
    • 06.06.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 18:06
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    Rıza Çalımbay'dan 1 yıllık sözleşme

    Türkiye Kupası'nı kazanarak teknik direktörlük kariyerindeki ilk kupayı Sivasspor başında alan Rıza Çalımbay, memleketinin takımıyla yeniden anlaşmaya vardı.

    Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Çalımbay, 1 yıl daha takımı çalıştırma kararı aldı.

    Yarın imza töreni düzenlenecek

    Yönetim ile görüşmelerin ardından her konuda anlaşmaya varan Çalımbay, yarın düzenlenecek imza töreni ile kendisini 1 yıl daha Sivasspor Teknik Direktörü yapacak sözleşmeye imza atacak.

    Rıza Çalımbay dan 1 yıllık sözleşme #1


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