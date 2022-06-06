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Rıza Çalımbay'dan 1 yıllık sözleşme
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, takımı ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Çalımbay, yarın 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
- 06.06.2022 - 18:03
- Güncelleme : 06.06.2022 - 18:06
Türkiye Kupası'nı kazanarak teknik direktörlük kariyerindeki ilk kupayı Sivasspor başında alan Rıza Çalımbay, memleketinin takımıyla yeniden anlaşmaya vardı.
Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Çalımbay, 1 yıl daha takımı çalıştırma kararı aldı.
Yarın imza töreni düzenlenecek
Yönetim ile görüşmelerin ardından her konuda anlaşmaya varan Çalımbay, yarın düzenlenecek imza töreni ile kendisini 1 yıl daha Sivasspor Teknik Direktörü yapacak sözleşmeye imza atacak.