Rıza Çalımbay'dan yönetime rapor: En az 5 transfer lazım Beşiktaş'ta ilk etapta 3 transfer hedeflenirken teknik direktör Rıza Çalımbay'ın daha fazla transfer yapılması gerektiğini söylediği öğrenildi. Kadro dışı haberinin ardından bu sayının da artabileceği konuşuluyor.

ensonhaber.com

Süper Lig'de evinde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta 5 futbolcunun kadro dışı bırakılmasıyla yönetimden, transfer döneminin hareketli geçeceği mesajı verildi.

Siyah-beyazlılarda gözden düşen Rıza Çalımbay'ın da Hasan Arat yönetimine bir rapor vererek en az 5 futbolcu istediğini söylediği öğrenildi.

En az 5 transfer

Raporda, takımdan gönderilme ihtimali bulunan Çalımbay, her ihtimalde takımın en az 5 transfere ihtiyacı olduğunu belirtti.

"Sol bek ve santrfor mutlaka alınmalı"

Tecrübeli çalıştırıcının, son olarak sol bek ve santrfor konusunda da "Mutlaka alınmalı" notunu ilettiği kaydedildi.

Beşiktaş'ın, savunmanın soluna Freiburg U19'da forma giyen gurbetçi oyuncu Berkay Yılmaz ile ilgilendiği ifade edildi.

Kanat içinse Adana Demirspor'un milli futbolcusu Yusuf Sarı listeye alındı.

Kadro dışı vakası transfer sayısını artırabilir

Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Eric Bailly ve Jean Onana'nın da kadro dışı bırakılmasıyla bu sayının artabileceği belirtiliyor.