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    Rizespor Abdullah Durak ile sözleşme uzattı

    Süper Lig'in iddialı takımlarından biri olan Rizespor, takım kaptanı Abdullah Durak ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2020 - 13:52
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    Rizespor Abdullah Durak ile sözleşme uzattı

    Süper Lig ekiplerinden Rizespor, takım kaptanı Abdullah Durak ile sözleşme imzaladı.

    1 YILLIK ANLAŞMA

    Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Rizespor'un 2.5 yıldır formasını terleten takım kaptanı Abdullah Durak ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    Açıklamada, "1 yıl daha yeşil-mavili formayı giyecek Abdullah Durak, takımımızın Erzurum kampına katılarak çalışmalara başlamıştır." ifadesine yer verildi.

    Rizespor Abdullah Durak ile sözleşme uzattı #1

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