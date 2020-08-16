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- Rizespor Abdullah Durak ile sözleşme uzattı
Rizespor Abdullah Durak ile sözleşme uzattı
Süper Lig'in iddialı takımlarından biri olan Rizespor, takım kaptanı Abdullah Durak ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.
- Haber Merkezi
- 16.08.2020 - 13:52
Süper Lig ekiplerinden Rizespor, takım kaptanı Abdullah Durak ile sözleşme imzaladı.
1 YILLIK ANLAŞMA
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Rizespor'un 2.5 yıldır formasını terleten takım kaptanı Abdullah Durak ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "1 yıl daha yeşil-mavili formayı giyecek Abdullah Durak, takımımızın Erzurum kampına katılarak çalışmalara başlamıştır." ifadesine yer verildi.