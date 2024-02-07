Rizespor, Adana Demirspor'dan David Akintola'yı transfer etti

İHA
Rizespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yeşil-mavili ekip bu sezon Adana Demirspor forması giyen David Akintola ile anlaşma sağladı.
Sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu David Akintola, kendisini 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
"Başarılar diliyoruz"
Rizespor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Yeni transferimiz David Akintola’ya “hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz.
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