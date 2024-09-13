Rizespor, Ayberk Karapo'yu kiraladı

İHA

Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala hareketlilik devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, Manisa FK’da forma giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Ayberk Karapo’yu satın alma opsiyonlu kiraladı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Rizespor’un paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

Çaykur Rizespor’umuz, Manisa FK’dan Ümit Milli Ayberk Karapo’yu kadrosuna kattı. Manisa FK ile yapılan anlaşmanın ardından 20 yaşındaki genç savunmacı, satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralık anlaşma imzaladı. Yeni transferimiz Ayberk’e 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz.