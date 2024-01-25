Rizespor, Canberk Yurdakul ve Ozan İsmail Koç’u kadrosuna kattı İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor, Canberk Yurdakul ve Ozan İsmail Koç’u 3 buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

İHA

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, transfer çalışmalarına başladı.

Yeşil-mavili ekip TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor'da file bekçiliği yapan Canberk Yurdakul ve orta saha oyuncusu Ozan İsmail Koç ile anlaşmaya vardı.

Sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki Yurdakul ve 23 yaşındaki Koç, kendisini 3,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Rizespor’dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yeni transferimiz Canberk Yurdakul’a ve Ozan İsmail Koç’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)