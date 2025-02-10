Rizespor, Canberk Yurdakul'u Esenler Erokspor'a kiraladı

AA & Ensonhaber
Süper Lig'de mücadele eden Rizespor'da bir veda yaşandı.
İlhan Palut yönetimindeki Karadeniz takımı, kalecisi Canberk Yurdakul'u 1. Lig'e ekibi Esenler Erokspor'a kiraladı.
"BAŞARILI BİR SEZON DİLİYORUZ"
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Profesyonel kalecimiz Canberk Yurdakul'un sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Yeni mücadelesinde Canberk'e sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz.
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