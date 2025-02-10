Rizespor, Canberk Yurdakul'u Esenler Erokspor'a kiraladı

Süper Lig'de mücadele eden Rizespor'da bir veda yaşandı.

İlhan Palut yönetimindeki Karadeniz takımı, kalecisi Canberk Yurdakul'u 1. Lig'e ekibi Esenler Erokspor'a kiraladı.

"BAŞARILI BİR SEZON DİLİYORUZ"

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Profesyonel kalecimiz Canberk Yurdakul'un sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Yeni mücadelesinde Canberk'e sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz.