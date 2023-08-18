Rizespor, Gustavo Sauer'i kiraladı

Geçen sezon 1. Lig'i ilk iki sıra içinde bitirerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Rizespor, 2023-2024 sezonun ilk maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olarak puan alamamıştı.
Ligde başarı yakalamak isteyen Karadeniz ekibi, transfer çalışmalarına devam ediyor. İlhan Palut yönetimindeki yeşil-mavililer, Brezilya Ligi takımı Botafogo'da oynayan hücum oyuncusu Gustavo Sauer'i kiraladı.
"Sauer'e, 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz"
Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Sauer'in sağlık kontrolünden geçtiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
30 yaşındaki Brezilya forvet oyuncu Gustavo Sauer, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Sauer'e, 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz.