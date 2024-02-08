Rizespor, İstanbulspor'dan Muammer Sarıkaya'yı kiraladı İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor, İstanbulspor forması giyen Muammer Sarıkaya'yı kiraladığı duyurdu.

AA

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, İstanbulspor'dan Muammer Sarıkaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul temsilcisiyle varılan anlaşmanın ardından futbolcu ile görüşüldüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır.

Başarı dilendi

Açıklamada Muammer Sarıkaya'ya "Hoş geldin." denilerek, başarı temennisinde bulunuldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)