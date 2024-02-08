Rizespor, İstanbulspor'dan Muammer Sarıkaya'yı kiraladı

AA
Süper Lig ekiplerinden Rizespor, İstanbulspor'dan Muammer Sarıkaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul temsilcisiyle varılan anlaşmanın ardından futbolcu ile görüşüldüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır.
Başarı dilendi
Açıklamada Muammer Sarıkaya'ya "Hoş geldin." denilerek, başarı temennisinde bulunuldu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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