Rizespor, Ivo Grbic'i kiraladı
DHA

ekiplerinden Rizespor, Sheffield United forması giyen Hırvat file bekçisi Ivo Grbic’i 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sağlık kontrolünden geçen deneyimli kaleci için Rize'de basına kapalı imza töreni düzenlendi.

1 YIL KİRALANDI

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Çaykur Rizespor’umuz, Sheffield United’dan kaleci Ivo Girbic’i kadrosuna kattı. Sheffield United ile yapılan anlaşmanın ardından 28 yaşındaki kaleci Ivo Grbic, sağlık kontrolünden geçti. Grbic, ardından 1 yıllık kiralık anlaşma imzaladı. Yeni transferimiz Grbic’e “hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Emre Çalışkan
Editör