Rizespor, Ivo Grbic'i kiraladı

DHA
Süper Lig ekiplerinden Rizespor, Sheffield United forması giyen Hırvat file bekçisi Ivo Grbic’i 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sağlık kontrolünden geçen deneyimli kaleci için Rize'de basına kapalı imza töreni düzenlendi.
1 YIL KİRALANDI
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Çaykur Rizespor’umuz, Sheffield United’dan kaleci Ivo Girbic’i kadrosuna kattı. Sheffield United ile yapılan anlaşmanın ardından 28 yaşındaki kaleci Ivo Grbic, sağlık kontrolünden geçti. Grbic, ardından 1 yıllık kiralık anlaşma imzaladı. Yeni transferimiz Grbic’e “hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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