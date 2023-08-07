Rizespor, Khusniddin Alikulov transferini açıkladı

İHA
Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Rizespor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Yeşil-mavililer, Özbekistan Süper Ligi'nde Nasaf Qarshi forması giyen Khusniddin Alikulov ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.
"Yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak"
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
24 yaşındaki Özbekistan Milli Takım oyuncusu Khusniddin Alikulov, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Yeni transferimiz Alikulov’a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz.