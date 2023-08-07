Rizespor, Khusniddin Alikulov transferini açıkladı Süper Lig’in yeni takımlarından Çaykur Rizespor, Özbek stoper Khusniddin Alikulov’u kadrosuna kattı.

İHA

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Rizespor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeşil-mavililer, Özbekistan Süper Ligi'nde Nasaf Qarshi forması giyen Khusniddin Alikulov ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

"Yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: