Rizespor, Martin Minchev'le sözleşme imzaladı Süper Lig ekiplerinden Rizespor, Sparta Prag'da forma giyen Bulgar Martin Minchev'i kadrosuna kattı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak başlayan ve 4 maç sonunda topladığı 7 puanla 5. sırada yer alan İlhan Palut yönetimindeki Rizespor transfer çalışmalarına devam ediyor.

Karadeniz ekibi, Sparta Prag'da oynayan forvet oyuncusu Martin Minchev'i renklerine bağladığını duyurdu.

3 yıllık sözleşme imzandı

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki Minchev'in, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Martin Minchev'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.